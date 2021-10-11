Galatasaray, kritik virajdan lider çıkmak istiyor

8 haftada topladığı 14 puanla 8. sırada yer alan sarı-kırmızılılarda hedef, 4 maçı kazanıp liderlik koltuğuna oturmak.

Galatasaray, bir sonraki Milli araya kadar zirveyle arasındaki farkı kapamanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-kırmızılı takım, 22 gün içinde ikisi Avrupa'da 6 kritik maç oynayacak. Lokomotiv Moskova ile önce Rusya sonra İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ise sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (D), Gaziantep FK ve Karagümrük'e (D) rakip olacak. Fatih Terim ve yardımcıları ligde 4'de 4 yapmayı hedefliyor ama 10 puan da yeterli bulunacak.

HEDEF 4 HAFTADA LİDERLİK

F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın gerisinde 8'inci sırada kalan sarı-kırmızılı takım, 4 maçta alacağı galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmak istiyor.

Rakiplerinin mutlaka puan kaybedeceğini oyuncularına söyleyen deneyimli teknik adam, planını yapmış durumda.

Rusya sonrası maçlarını İstanbul'da oynayacak olan futbolcular, bunu avantaja çevirmek için birbirlerini motive etmeye başladı.

MARCAO DÖNÜYOR

Konya'yı yenerek galibiyet serisini 3 haftaya taşımaya hazırlanan G.Saray'da Berkan ve Marcao'nun cezaları, Konya maçıyla sona erecek.

Ayrıca gün sayan Sacha Boey'ın de takıma katılacak olması avantaj görülüyor.