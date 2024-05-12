Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve ekibi, Anneler Günü'nde üyelerle bir arada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı etkinlikte "Ben, Galatasaray'ın problemlerini çözmeye geldim. Galatasaray'ın mallarını kendime peşkeş çekmeye gelmedim" ifadelerini kullandı.

AA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve ekibi, kulübe dair fikirleri paylaşmak ve Anneler Günü'nü birlikte kutlamak için üyelerle buluştu.

Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe başkan Dursun Özbek'in yanı sıra ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Saruhan Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile yönetim kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe katıldı.

"Bugün başımızın tacı annelerimizin günü"

Günün anlamına dikkati çeken Özbek, şunları dedi:

Bugün başımızın tacı annelerimizin günü. Annelerimiz, her şeyin en güzelini ve en iyisini hak ediyor. Bütün annelerin ve anne adaylarımızın gününü şükranla kutluyorum. Benim annem de dahil olmak üzere aramızdan ayrılmış annelerimiz var. Onların da ruhu şad olsun.

"Camiaya destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Başkanlığı boyunca verdiği sözleri yerine getirdiğini dile getiren Özbek, şu şekilde konuştu:

Buradaki başarılarda çalışma arkadaşlarımın büyük bir emeği var. Sizlerin de desteği olmasaydı, başarılı olma şansımız yoktu. Bu dönem zarfında bize ve camiaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Takımımıza bağlı olan ve her maç stadımızı dolduran taraftarımıza da teşekkür ediyorum.

"Adamız üzerinde oluşabilecek ihtilafları tümüyle ortadan kaldırdık"

Dursun Özbek, göreve geldiklerinde ilk ele aldıkları konunun sosyal tesisler olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Uzun zamandır kullanılmaz halde bulunan bir adamız vardı. Adamızda Milli Emlak'a ait parsellerin irtifak tapusunu 30 yıllığına aldık. Sonrasında da yapılaşma için imar durumuna ihtiyacımız vardı. Adamız üzerinde oluşabilecek ihtilafları tümüyle ortadan kaldırdık. Kalamış Tesisleri'nin de ihtiyaçları vardı. Yenileme çalışmalarımızla bu tesisimizin daha iyi kullanılmasını sağladık.

"Galatasaray'ın 1 kuruşu için çalışıyoruz"

Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmasından çıkmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Mecidiyeköy'de inşaat halinde duran binamızı rezidans projesi haline getirdik. O projenin gelirleriyle Florya'daki tesislerimize bitişik Emlak Konut'a ait 40 dönümlük araziyi satın aldık. Böylelikle Florya'daki gayrimenkulümüzün de değeri artmış oldu. Bu durum Bankalar Birliğinden en iyi koşullarda ayrılmamıza yarayacaktır. Süreç şu anda devam ediyor. Siz değerli üyelerimizden rica ediyorum. Yalan yanlış konuşanlara itibar etmeyin. Galatasaray'ın 1 kuruşu için çalışıyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle çalışma arkadaşlarımı lekelemeye çalışanlar var. Bunlara inanmayın.

"Galatasaray'ın mallarını kendime peşkeş çekmeye gelmedim"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kapısının herkese açık olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Bizleri eleştirebilirsiniz. Ne merak ediyorsanız gelin konuşalım. Divan kuruluna ve kongrelere gelmeyip sonra 'Başkan, Florya'yı peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz. Bana verilen makama hakaret edemezsiniz. Bu konuda son derece duygusalım. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Beni sizler seçtiniz. Sevgi iklimi kurmaya çalıştığımız bu ortamda, bu tarz ifadeler olmamalı. Ben, Galatasaray'ın problemlerini çözmeye geldim. Galatasaray'ın mallarını kendime peşkeş çekmeye gelmedim.

"İhtiyacımız olan yeni tesisleri yapmamız gerekiyor"

Amatör şubeleri tek bir yerde toplamak istediklerini anlatan Özbek, şu şekilde görüş belirtti:

Stadımızın hemen yanında 62 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladık. Önümüzdeki dönemde göreve gelirsek bu projeyi Galatasaray'a maddi bir yük yaratmadan gerçekleştireceğiz. Bu projeyle Galatasaray'a bir gelir kaynağı yaratacağız ve amatör şubemizin dağınıklığını toparlayacağız. Dünyada spor, bambaşka bir yere gidiyor. Futboldaki eksikliğimiz şu anda Florya. 45 sene geçti ve bu tesislerle buraya kadar geldik. 45 sene aynı tesisi kullandık. İhtiyacımız olan yeni tesisleri yapmamız gerekiyor. Bu amaçla Kemerburgaz'daki tesisler için çalışıyoruz.

"Her rekabet ettiğimiz branşta, en iyisi olmak için çabalamalıyız"

Yeni dönemde Avrupa'da başarılı olmaya çalışacaklarını dile getiren Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

Her rekabet ettiğimiz branşta, en iyisi olmak için çabalamalıyız. Bunun için planlama yapıyoruz. Su topunda erkeklerde geçen sene finalde kaybettiğimiz şampiyonluğu bu sene kazandık. Kadın takımımız da şampiyonluğa gidiyor. Onlara da her türlü desteği veriyoruz. Yelkende Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Paris'te kalbimiz onunla atacak. Kürek şubemizin kullandığı tesisleri ve Haliç'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize tahsis kayıkhaneyi daha iyi hale getirmek istiyoruz. Yeni bir binicilik tesisi için çalışıyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. Eğer bu görevi yeniden yapma onuruna sahip olursak, başardıklarımızın daha iyisini yapmak için çalışacağımın sözünü veriyorum. Galatasaray'ı hayallerimizin ötesine taşımak için birlikte tek yumruk olmaya davet ediyorum.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından yeni yönetim listesinde bulunan isimleri sahneye davet etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)