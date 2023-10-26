Galatasaray Kulüp Doktoru, Icardi'nin Bayern Münih maçına nasıl yetiştiğini anlattı Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, sakatlığı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin çok zor şartlarda Bayern Münih maçına yetiştiğini söyledi.

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Hafta sonu 2 gol atıp kazandırdığı Beşiktaş derbisini sekerek bitirince Galatasaraylı taraftarların yüreğini ağzına getiren Mauro İcardi'nin, Devler Ligi'ne yetişip yetişmeyeceği büyük merak konusuydu.

Fedakarlık yaparak 3 gün sonra Bayern Münih karşısında yine formayı sırtına geçiren ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcünün, karşılaşmaya nasıl yetiştiğini kulüp doktoru Yener İnce anlattı.

"Ameliyata alacaktık"

Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti." ifadelerini kullandı.