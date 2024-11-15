Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Icardi ve Jakobs açıklaması

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Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi ve Süper Lig'deki Samsunspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Ismail Jakobs hakkında açıklama yaptı.

Kulüp Doktoru Yener İnce, yıldız futbolcuların son durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

"ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPUĞU YÜRÜMEYE ENGEL DEĞİL"

Mauro Icardi’nin sağlık durumu ve planlanan ameliyatı ile ilgili Dr. Yener İnce şu ifadeleri kullandı:

Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz. Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi’nin o gün yürümüş olması, ön çapraz başlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Ismail Jakobs içinse şu bilgilendirme yapıldı: