Galatasaray, kupa mesaisine başladı

İHA
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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