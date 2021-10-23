Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 116. kuruluş yılı dolayısıyla Galatasaray'ın yönetim kurulu tarafından kabrine ziyaret gerçekleştirildi.

Bugün Galatasaray'ın kuruluşunun 116. yılı... Bu vesileyle sarı-kırmızılı yönetim kurulu, kulübün kurucusu olan Ali Sami Yen'i mezarı başında andı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Burak Elmas, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kendilerine çok önemli bir miras bıraktığını vurgulayarak, "Ali Sami Yen Bey, Galatasaray Kulübünü kurarak Türkiye için önemli bir vizyon çizmiştir. Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından birinin içinden neşet eden Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'de birçok yeniliğe önderlik etmiştir. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edecektir.

Galatasaray kurucusu Ali Sami Yen, mezarı başında anıldı







"İLKLERİ VE ENLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının emanetini, tüm Galatasaraylılar olarak en iyi şekilde temsil etmeye, onların çizmiş olduğu yolda ileriye taşımaya, ilkleri ve enleri yapmaya devam edeceğiz.

Hepsinin mekanları cennet olsun. Onlara, bize emanet ettikleri bu önemli değer ve koydukları vizyon için şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Burak Elmas ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.



