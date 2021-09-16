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Galatasaray-Lazio - CANLI SKOR
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Lazio'yu ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 19:38
- Güncelleme : 16.09.2021 - 19:45
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1' Maç başladı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını ağırlıyor.
Türk Telekom Stadı'nda yapılanmaç, saat 19.45'te başlıyor. Müsabakayı, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetiyor.
Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.
İLK 11’LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile