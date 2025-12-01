Galatasaray liderliğine devam etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden son dakikalarda yediği golle 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.

PUAN FARKI KORUNDU

Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puanı farkını da korudu.

Galatasaray, ligde cuma günü Samsunspor'u konuk edecek.