Galatasaray liderliğine devam etti

Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 22:28
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden son dakikalarda yediği golle 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.

PUAN FARKI KORUNDU

Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puanı farkını da korudu.

Galatasaray, ligde cuma günü Samsunspor'u konuk edecek.

