Galatasaray liderliğine devam etti

- Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 33'e çıkardı.
- Bu sonuçla liderliğini sürdürdü ve Fenerbahçe ile puan farkını korudu.
- Galatasaray, gelecek hafta Samsunspor ile karşılaşacak.
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden son dakikalarda yediği golle 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.
PUAN FARKI KORUNDU
Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puanı farkını da korudu.
Galatasaray, ligde cuma günü Samsunspor'u konuk edecek.