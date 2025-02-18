Galatasaray lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu.

Sarı-kırmızılılar yakaladığı yenilmezlik serisini 24 maça taşıdı.

Son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar Süper Lig tarihinde görülmemiş bir rekora da imza attı.

Bu sezonki 23 lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

ÜST ÜSTE 32 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılılar sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

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