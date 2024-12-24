Galatasaray ligde ilk devreyi 8 puan farkla lider tamamladı

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 17. haftanın perdesi iki müsabakayla kapandı.

İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta Başakşehir, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, konuk olduğu Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı.

4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.

GALATASARAY FARKI 8'E ÇIKARDI

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

17. haftanın sonuçları:

Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1

Sivasspor-Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Antalyaspor: 2-0

Kayserispor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-Rizespor: 3-0

Trabzonspor-Bodrum FK: 1-0

Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3