Galatasaray ligde ilk devreyi 8 puan farkla lider tamamladı

Süper Lig'de 17. haftanın perdesi iki müsabakayla kapandı.
İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta Başakşehir, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, konuk olduğu Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı.
4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.
GALATASARAY FARKI 8'E ÇIKARDI
Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
17. haftanın sonuçları:
Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1
Sivasspor-Samsunspor: 0-0
Beşiktaş-Alanyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Antalyaspor: 2-0
Kayserispor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-Rizespor: 3-0
Trabzonspor-Bodrum FK: 1-0
Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3
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