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Galatasaray - Lokomotiv Moskova - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 20:39
- Güncelleme : 04.11.2021 - 22:40
Maç sonucu: Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
90' Ömer'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Diagne kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.
86' Kerk'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Smolov'un vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
85' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Ömer Bayram'ın ön direğe kestiği sert top kaleciden sekip direkten döndü. Boşta kalan topu Lokomotiv savunması uzaklaştırdı.
79' Cicaldau'nun sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Mostafa Mohamed kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti.
74' Sağ kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Jedvaj, kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti.
73' Gol... Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova (Kamano)
59' Sağ kanattan arka direğe doğru kullanılan serbest vuruşta Zhemaletdinov dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti.
55' Halil'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Feghouli, zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Guilherme topu çeldi.
50' Kerem'in pasıyla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Guilherme ceza sahası dışına kadar çıkarak bu topu uzaklaştırdı.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Lokomotiv Moskova
43' Goooooooooooooooooool... Galatasaray 1-0 Lokomotiv Moskova (Feghouli)
37' Cicaldau'nun sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta hakem, Nelsson'un kaleci Guilherme'ye faul yaptığını tespit etti.
30' Sol kanattan Rybus'un ortasında Lisakovich ön direkte kafayı vurdu. Top üstten dışarıya gitti.
20' Kerem'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda Barinov araya girip topun kaleye gitmesine izin vermedi.
12' Halil'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu az farkla yandan dışarıya gitti.
1' Maç başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov