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    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray grubun 4. maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 19:16
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 20:39
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    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.

    Galatasaray’ın stadında 20.45'te başlayacak müsabakayı, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

    Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov

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