- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'leri
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray grubun 4. maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 19:16
- Güncelleme : 04.11.2021 - 20:39
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.
Galatasaray’ın stadında 20.45'te başlayacak müsabakayı, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov