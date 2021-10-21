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    Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı mağlup etti

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı mağlup etti

    Avrupa Ligi mücadelesinde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 23:51
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 00:00
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    UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

    TEK GOL KEREM'DEN

    Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti.

    Maçın ilk devresinde önemli bir pozisyon yakalayamayan Galatasaray, ikinci devre Nelsson, Babel, Muhammed ve Kerem ile gollük pozisyonlar buldu. 82. dakikada Morutan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu takımını galibiyete taşıdı.

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova yı mağlup etti #1

    LİDERLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR

    Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7 yaparken liderliğini devam ettirdi. Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

    Gruptaki bir sonraki karşılaşmada Galatasaray, 4 Kasım'da sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova yı mağlup etti #2

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova yı mağlup etti #3

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova yı mağlup etti #4

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