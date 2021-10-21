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Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı mağlup etti
Avrupa Ligi mücadelesinde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 23:51
- Güncelleme : 22.10.2021 - 00:00
UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
TEK GOL KEREM'DEN
Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçın ilk devresinde önemli bir pozisyon yakalayamayan Galatasaray, ikinci devre Nelsson, Babel, Muhammed ve Kerem ile gollük pozisyonlar buldu. 82. dakikada Morutan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu takımını galibiyete taşıdı.
LİDERLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7 yaparken liderliğini devam ettirdi. Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.
Gruptaki bir sonraki karşılaşmada Galatasaray, 4 Kasım'da sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.