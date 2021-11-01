Galatasaray, Luyindama ve Taylan Antalyalı'nın sözleşmelerini uzattı

Galatasaray, Luyindama ve Taylan Antalyalı'nın sözleşmelerini uzattı

Galatasaray'da Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e Taylan Antalyalı'nın ise 2026 yılına kadar uzatıldı.

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi iç transferde imzalar atılıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerinin uzatıldığı duyuruldu.

Ocak 2019’da Galatasaray kariyeri başlayan Luyindama’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

Kulüpte Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı tatsızlıktan sonra stoper tartışmalarına nokta koymak için Kongolu'ya 2 yıllık kontrat teklif edildi.

LUYİNDAMA 2 YIL UZATTI

Yeni sözleşmeye göre Kongolu savunma oyuncusu, 2024 yılına kadar sarı kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray’da 75 maça çıkan Luyindama, 5 gol ve 2 asiste imza attı.

TAYLAN'IN SÖZLEŞMESİ 2026'YA UZATILDI

Son 2 sezonda büyük çıkış yakalayan Taylan Antalyalı’nın sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecekti.

26 yaşındaki futbolcu, yeni kontratı ile birlikte 2026 yılına kadar Galatasaray’da ter dökecek.

Sarı kırmızılı forma ile 76 maça çıkan Taylan Antalyalı, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

Galatasaray kaleci İsmail Çipe'nin sözleşmesini de 1 yıl uzattığını açıkladı.