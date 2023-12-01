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Galatasaray, maç takvimi paylaşımında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Galatasaray, maç takvimi paylaşımında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, sosyal medyadan aralık ayında oynayacağı maçların takvimini yayınladı. Derbi maçında Fenerbahçe ile iki kez karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların, ezeli rakibinin 3 yıldızlı logosunu kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.