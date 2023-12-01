Galatasaray, maç takvimi paylaşımında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan son 16'ya yükselme şansını son haftaya bırakan ve Süper Lig'de averajla ikinci basamakta yer alan Galatasaray, sosyal medya hesabından aralık ayında oynayacağı maçların programını paylaştı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fenerbahçe detayı dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray, ezeli rakibinin kullandığı eski üç yıldızlı logoyu yayınladı. Yayınlanan bu gönderi ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem yarattı.
5 gün içinde 2 derbi oynanacak
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, aralık ayında 5 gün içinde 2 derbi maçına çıkacak. Galatasaray önce 24 Aralık'ta Kadıköy'de Fenerbahçe ile lig maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, daha sonra ise 29 Aralık'ta ezeli rakibiyle Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçında karşılaşacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış