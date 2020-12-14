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- Galatasaray maça çıkmadan puan durumundaki yerini korudu
Galatasaray maça çıkmadan puan durumundaki yerini korudu
Bu haftayı bay geçen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenilmesi üzerine rakipleriyle arasındaki puan farkını ve 2. sıradaki yerini korudu.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 08:46
Süper Lig'in 12. haftası, bu akşam oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı dışında tamamlandı.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği haftada lider Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olarak eline geçen fırsatı değerlendiremedi.
Trabzonspor'un Kayserispor ile berabere kaldığı haftada, son şampiyon Başakşehir ise Gaziantep'e 2-1 yenildi.
GALATASARAY YERİNİ KORUDU
Böylece haftayı bay geçen Galatasaray, en kârlı takım oldu. 2. sıradaki yerini kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, ayrıca rakipleriyle arasındaki puan farkını da korudu.
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