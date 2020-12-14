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Galatasaray maça çıkmadan puan durumundaki yerini korudu

Galatasaray maça çıkmadan puan durumundaki yerini korudu

Bu haftayı bay geçen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenilmesi üzerine rakipleriyle arasındaki puan farkını ve 2. sıradaki yerini korudu.