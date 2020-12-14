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    Galatasaray maça çıkmadan puan durumundaki yerini korudu

    Galatasaray maça çıkmadan puan durumundaki yerini korudu

    Bu haftayı bay geçen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenilmesi üzerine rakipleriyle arasındaki puan farkını ve 2. sıradaki yerini korudu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 08:46
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    Süper Lig'in 12. haftası, bu akşam oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı dışında tamamlandı.

    Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği haftada lider Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olarak eline geçen fırsatı değerlendiremedi.

    Trabzonspor'un Kayserispor ile berabere kaldığı haftada, son şampiyon Başakşehir ise Gaziantep'e 2-1 yenildi.

    GALATASARAY YERİNİ KORUDU

    Böylece haftayı bay geçen Galatasaray, en kârlı takım oldu. 2. sıradaki yerini kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, ayrıca rakipleriyle arasındaki puan farkını da korudu.

    PUAN DURUMU

    Galatasaray maça çıkmadan puan durumundaki yerini korudu #1

    HAFTANIN PROGRAMI

    Galatasaray maça çıkmadan puan durumundaki yerini korudu #2

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