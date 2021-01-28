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    Galatasaray maçı öncesi Gaziantep'te koronavirüs vakası

    Yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep FK'da bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 15:24
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    Galatasaray maçı öncesi Gaziantep'te koronavirüs vakası

    Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep-Galatasaray maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

    Ev sahibi ekip, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    ADI AÇIKLANMADI

    Koronavirüse yakalanan ve yarınki maçta oynayamayacak olan futbolcunun ismi ise açıklanmadı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur.
    Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Galatasaray maçı öncesi Gaziantep te koronavirüs vakası #1

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