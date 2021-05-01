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    Galatasaray maçı öncesi Gençlerbirliği'nde koronavirüs vakası

    Gençlerbirliği, Galatasaray maçı öncesi 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 17:40
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    Galatasaray maçı öncesi Gençlerbirliği'nde koronavirüs vakası

    Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Gençlerbirliği'ne bir futbolcusundan kötü haber geldi.

    "1 FUTBOLCU POZİTİF"

    Başkent ekibi yaptığı açıklamada yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncusunun testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, "Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray maçı öncesi Gençlerbirliği nde koronavirüs vakası #1

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