Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da 2 futbolcu kadro dışı kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde bordo-mavili takımda şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.
Dev maç öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un, A takımdan ayrı idman yapacağı duyuruldu.
Trabzonspor'dan resmi açıklama
Yapılan açıklamada şunları söyledi:
Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.
Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.
Kadro dışı kalan futbolcuların rakamları
Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ömür, bordo-mavili forma ile 211 maça çıktı ve 25 gol, 36 asist yapma başarısı gösterdi.
2 milyon euro bonservis bedeliyle Lorient'ten transfer edilen Umut Bozok ise 41 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.
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