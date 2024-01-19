Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da 2 futbolcu kadro dışı kaldı

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde bordo-mavili takımda şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

Dev maç öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un, A takımdan ayrı idman yapacağı duyuruldu.

Trabzonspor'dan resmi açıklama

Yapılan açıklamada şunları söyledi:

Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.



Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.