Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da 2 futbolcu kadro dışı kaldı
ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde bordo-mavili takımda şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

Dev maç öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un, A takımdan ayrı idman yapacağı duyuruldu.

Trabzonspor'dan resmi açıklama

Yapılan açıklamada şunları söyledi:

Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.

Kadro dışı kalan futbolcuların rakamları

Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ömür, bordo-mavili forma ile 211 maça çıktı ve 25 gol, 36 asist yapma başarısı gösterdi.

2 milyon euro bonservis bedeliyle Lorient'ten transfer edilen Umut Bozok ise 41 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.