Galatasaray maçı öncesi Young Boys tarafından açıklama: İstanbul'da işimiz çok zor

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a konuk olacak.

Galatasaray‘ın ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacak.

Mücadele saat 22.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü kendi sahasında Young Boys'u ağırlayacak.

Öte yandan, kariyerinde daha önce Young Boys forması giymiş Lars Nunde, İsviçre basınına konuştu.

"KÖTÜ BİR KURA ÇEKTİK"

Nunde, şunları kaydetti:

Şampiyonlar Ligi play-off'larında çok kötü bir kura çektik. Galatasaray karşısında İstanbul'da işimiz çok zor. Türkler isterse eğer çok zor olur. Young Boys'un grup aşamasına geçebilmesi için iki güzel güne ihtiyacı var. Galatasaray'ın da iki kötü gün geçirmesi gerekiyor.