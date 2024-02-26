Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den tepki: Tarihe geçecek bir tiyatro

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Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.

Fenerbahçe'den maç sonucuna tepki

Karşılaşmanın ardından tartışmalı hakem kararlarına yönelik Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.

Sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihe geçecek bir tiyatro"

Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen.



Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı.



Tarihe geçecek bir tiyatro.



Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı…



Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!