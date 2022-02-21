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    Galatasaray maçı sonrası İrfan Can Eğribayat çıldırdı

    Galatasaray maçı sonrası İrfan Can Eğribayat çıldırdı

    Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası sinirlerine hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 22:34
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    Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    5 gol ve 4 penaltı olan maçta Galatasaray son dakikalarda attığı golle mücadeleyi 3-2 kazanarak haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

    İRFAN CAN ÇILGINA DÖNDÜ

    Maçın ardından sinirler de gerildi. Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası çılgına döndü.

    Takım arkadaşları İrfan Can'ı sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi.

    Galatasaray maçı sonrası İrfan Can Eğribayat çıldırdı #1

    Galatasaray maçı sonrası İrfan Can Eğribayat çıldırdı #2


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