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- Galatasaray maçı sonrası İrfan Can Eğribayat çıldırdı
Galatasaray maçı sonrası İrfan Can Eğribayat çıldırdı
Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası sinirlerine hakim olamadı.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 22:34
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
5 gol ve 4 penaltı olan maçta Galatasaray son dakikalarda attığı golle mücadeleyi 3-2 kazanarak haftalar sonra galibiyetle tanıştı.
İRFAN CAN ÇILGINA DÖNDÜ
Maçın ardından sinirler de gerildi. Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası çılgına döndü.
Takım arkadaşları İrfan Can'ı sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi.