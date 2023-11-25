Galatasaray maçı sonrasında Fatih Tekke'den istifa sinyali! Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından istifa sinyalleri vererek "Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım!" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 4-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Mauro Icardi, 45 ve 59. dakikada Dries Mertens, 70. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Başarısız değil, çok başarısızım"

Kayserispor (1-0), Gaziantep FK (3-0) ve Galatasaray'a (4-0) kaybetmeleriyle ilgili konuşan Fatih Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Kötü başlangıç.. Ardından bu maç... 15 gün çalıştık. Şu ana kadar çalışmalarımı, araştırmalarımı kendi geliştirme çabalarımı check etme görüntüsü var. Bizim olduğumuz takımlarda düzen olması gerekirken, bugün ciddi üzüldüğüm düzensizlik oldu. Tüm bunlar benim moralimi bozdu. Bu benim ve ekibimin tarzı değil. Biz düzenli olmak zorundayız. Galatasaray ile oynamak kolay değil. Ancak ondan bağımsız olarak bu düzen sağlayamıyorsak, bu sorumluluk bana ait. Bu takım 8 yıldır çok önemli şeyler başardı. Biz de kendi hayallerimizi bir üst seviyeye taşıyabilmek için geldik. Sanırım 8 gol yedik, gol atmış değiliz. Alanyaspor'a zarar vermek için değil, kendimizi ve kulübü bir ritme sokmak için buraya geldik. 15 günde bu düzensizliği kabul edemem. Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım!

"Yönetim kurulu herhangi bir karar alabilir, oturup konuşulabilir"

Yönetimin kendisi görevden almasını anlayabileceğini vurgulayan Fatih Tekke, şu sözleri sarf etti:

Yönetim kurulu herhangi bir karar alabilir, oturup konuşulabilir. Skordan bağımsız bu düzensizliği kabul edemem! Düzensizlik 8-9 yıllık çalışmalarımı check etme durumuna geldi, bunu düşüneceğim!

"Veda konuşması değil, pes etmem mümkün değil"

"Bu bir veda konuşması mı?" sorusunu yanıtlayan Fatih Tekke, şunları dedi: