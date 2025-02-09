Galatasaray maçında yoklar! Rizespor'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü

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Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Rizespor kozlarını paylaştı. Kasımpaşa, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk takım Rizespor'a 2 kötü haber geldi.

2 FUTBOLCU CEZALI

Mücadeleye kart sınırında çıkan Dal Varesanovic, 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Varesanovic'in ardından 64'te Samet Akaydin da gördüğü sarı kartlarla birlikte gelecek hafta forma giyemeyecek.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Rizespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Rizespor'da 2 oyuncu, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.