Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına devam etti

İHA
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas oyunuyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Abdülkerim ve Sanchez'in tedavileri sürdü
Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in tedavilerine devam edildi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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