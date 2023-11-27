Galatasaray - Manchester United maçının hakemi

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile oynayacağı maçta, İspanyol hakem düdük çalacak.
Galatasaray-Manchester United maçını İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.
Maç Ali Sami Yen'de
Mücadelenin Video Asistan Hakemi Ricardo de Burgos, AVAR'ı ise Juan Martinez Munuera olacak.
Galatasaray ile Manchester United, Rams Park'ta çarşamba akşamı saat 20.45'de karşı karşıya gelecek.
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