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- Galatasaray: Marcao Sivasspor maçında oynayamayabilir
Galatasaray: Marcao Sivasspor maçında oynayamayabilir
Galatasaray, Lazio maçı öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen 90 dakika oynayan Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyemeyebileceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 16:49
Galatasaray, başarılı stoper Marcao ile ilgili sakatlık açıklamasında bulundu.
Lazio maçı öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen 90 dakika oynayan Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyemeyebileceğini açıkladı.
“KARAR RİSK/ANALİZ KARŞILAŞTIRILMASINA GÖRE VERİLECEK”
Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;
"Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan oyuncumuzun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek."
Sivasspor ile Galatasaray, pazartesi günü 18:00'de karşı karşıya gelecek.