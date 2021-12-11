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Galatasaray: Marcao Sivasspor maçında oynayamayabilir

Galatasaray: Marcao Sivasspor maçında oynayamayabilir

Galatasaray, Lazio maçı öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen 90 dakika oynayan Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyemeyebileceğini açıkladı.