Galatasaray, Mario Lemina ile kendine geldi

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4-1'lik AZ yenilgisinin ardından Rize maçına da üçlü savunma kurgusuyla çıkan Galatasaray 45 dakikada sınıfta kaldı.

Okan Buruk kötü futbol sonrasında yaptığı hamlelerle dizilimi de değiştirdi ve dörtlü savunmaya döndü.

HER ŞEY LEMINA İLE DEĞİŞTİ

Roland Sallai ve Eren Elmalı'nın ardından 60. dakikada dahil olan Mario Lemina oyunun gidişatını da değiştirdi.

Bulduğu kısıtlı sürede herkesten daha fazla kilit pas atan Gabonlu futbolcu Galatasaray'a çeki düzen veren isim oldu.

İlk 45 dakikayı isabetli şut çekemeden tamamlayan sarı-kırmızılılarda Lemina son dakikalarda bir de asist yaptı.

İLK 11'DE KULLANILACAK

Mücadelenin ardından konuşan İlhan Palut, Lemina'nın maçın gidişatını değiştirdiğini söylerken Okan Buruk da Gabonlu futbolcuya dikkat çekti.

Bu gelişmenin ardından Okan Buruk, Lemina'yı lig maçlarında ilk 11'de kullanma kararı aldı.