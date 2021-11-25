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    Galatasaray - Marsilya maçının ilk 11'leri

    Galatasaray - Marsilya maçının ilk 11'leri

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Marsilya ile mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 19:21
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    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

    Galatasaray’ın stadında yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

    Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

    Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng

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