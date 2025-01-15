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İHA

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini hatırlattı.

"İLK FIRSATTA BURAYA DÖNECEK"

Hatipoğlu, şu şekilde konuştu: