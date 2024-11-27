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Haber Merkezi

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnce, Tottenham maçında dizinden sakatlanan Mauro Icardi'nin pazartesi günü Arjantin'de ameliyat olacağını duyurdu.

"AMELİYATI PAZARTESİ GÜNÜ ARJANTİN'DE OLACAK"

Yener İnce, Mauro Icardi ile ilgili şunları dedi:

Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. 2.5-3 haftalık süreci ön hazırlıkla geçirecekti. Sonra ameliyat ile ilgili karar verecekti. Sosyal ve ailesel sebeplerle Arjantin'de. Hazırlık sürecini orada geçirdik. Rehabilitasyon aşamasında aksaklık yaşamama adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi orada olacak. Hangi klinikte olacağına karar verdik. Pazartesi ameliyatı yapılacak.

"REHABİLİTASYON SÜRECİNİ ARJANTİN'DE GEÇİRMESİNİ İSTEDİK"

İnce, Icardi ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

Mauro'ya isterse İstanbul'da isterse dünyanın herhangi bir yerinde bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik. Ameliyattan sonra rehabilitasyonun aksamaması adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik.

"JAKOBS VE KAAN'IN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

Yener İnce, son olarak şu ifadeleri kullandı: