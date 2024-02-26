Galatasaray, Mauro Icardi'nin cezasına itiraz etti Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Mauro Icardi'nin PFDK'den aldığı 1 maçlık ceza sonrası harekete geçti.

DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için savunma hazırladı.

Öte yandan Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi Icardi'nin cezasının kaldırılması için Tahkim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Tahkim Kurulu'nun, bugün 17.00 civarında toplanması bekleniyor.

Tahkim Kurulu'nun Icardi'nin cezasını gün içinde düşürmesi durumunda yıldız oyuncu Antalyaspor maçında sahaya çıkabilir.

Oğuz Ceylan örnek gösterilecek

NTV'de yer alan habere göre ise Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yapacağı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek gösterecek.

Galatasaray'ın savunma örneğinde, Kocaelispor'da forma giyen Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor-Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer alacak.

Ne olmuştu?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;