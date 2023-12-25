Galatasaray, Mauro Icardi’nin son halini paylaştı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbide Mauro Icardi'nin yaşadığı pozisyon sonrası sarı-kırmızılılardan açıklama geldi. Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafın paylaşıldığı açıklamada, "Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" denildi.

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Süper Lig'de 18. haftada Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Ezeli rakiplerin derbisinde gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Bu skorla lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı.

Icardi ve Djiku arasında tartışmalı pozisyon

Karşılaşmada en tartışmalı pozisyon ise Mauro Icardi'nin, Fenerbahçeli Alexander Djiku ile 22. dakikada yaşadığı pozisyon oldu.

Djiku'yla ikili mücadele yaşayan Icardi yerde kaldı. Pozisyon sonrası sarı-kırmızılılar, Djiku'nun dirseğiyle Icardi'ye müdahalesi olduğunu söyleyerek penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Icardi'nin gözü morardı

Maçın ikinci yarısında ise sarı-kırmızılı takımın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Mauro Icardi, yüzünü kale direğine çarptı.

Golcü oyuncu pozisyon sonrası ayağa kalkıp mücadeleye devam etti.

Maçın ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Icardi'nin gözünün morardığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafa gelen yorumlarda Galatasaraylı taraftarlar Icardi'nin gözünün morarma sebebi olarak Djiku'nun dirsek vurmasını gösterirken Fenerbahçeli taraftarlar ise Icardi'nin kale direğine çarptığını belirtti.



"Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle"

Sarı-kırmızılılar fotoğraf ile yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz.



Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…"

"Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak.."

Fenerbahçe Kulübü ise Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." ifadeleri kullanıldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)