Galatasaray Max Meyer'i listesine aldı

Ocak ayı için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in istediği Alman futbolcu Max Meyer için çalışmalarını sıklaştırdı.

Transfer dönemini iyi geçiremeyen ve bazı mevkileri dolduramayan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi çok büyük bir önem taşıyor.

FATİH TERİM'İN YENİ HEDEFİ MAX MEYER

Orta sahada büyük problemler yaşayan Fatih Terim'in stoperler ile hücum hattının bağlantısını oluşturmakta zorlandığı biliniyor. Tecrübeli hocanın Belhanda ile bu problemi çözmeye çalışması zaman zaman işe yarasa da kadro derinliği açısından yeni bir isim için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında.

Sezon sonunda Belhanda ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Galatasaray, transferde gündemine Max Meyer'i aldı.

OCAK AYINDA YOKLANACAK

Kariyerini Crystal Palace'de sürdüren Alman futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim takımda görmeyi çok istiyor. Sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Meyer için yeni bir transfer planı oluşturan yönetimin İngiliz kulübüne ocak ayında cüzi bir miktar teklif edeceği öğrenildi.

Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Max Meyer için şartları zorlayacak olan Galatasaray'ın transferi kısa bir süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Crystal Palace formasıyla hiçbir lig maçında forma giyemezken EFL Kupası'nda ise sadece 1 maç oynayabildi.