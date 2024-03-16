Galatasaray, milli arada Antalya yolcusu

İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından izne çıkacak.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Antalya'ya giderek burada kamp yapacak.
25-29 Mart tarihleri arasında kamp yapılacak
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen arada 25-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da Cullinan Belek Hotel’de kamp yapacak.
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