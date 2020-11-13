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Galatasaray: Milli takımda bulunan 1 futbolcunun testi pozitif

Galatasaray: Milli takımda bulunan 1 futbolcunun testi pozitif

Galatasaray Kulübü, ülkesinin milli takımında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Norveç Futbol Federasyonu ise bu ismin Omar Elabdellaoui olduğunu açıkladı.