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    Galatasaray: Milli takımda bulunan 1 futbolcunun testi pozitif

    Galatasaray: Milli takımda bulunan 1 futbolcunun testi pozitif

    Galatasaray Kulübü, ülkesinin milli takımında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Norveç Futbol Federasyonu ise bu ismin Omar Elabdellaoui olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 14:06
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 14:50
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    UEFA Uluslar Ligi maçlarının oynanacağı haftada koronavirüs vakaları iyice artmaya başladı.

    Beşiktaş'ta 8 futbolunun testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaraylı bir oyuncunun da koronavirüse yakalandığı açıklandı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır."

    NORVEÇ FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

    Norveç Futbol Federasyonu ise Galatasaray'ın adını gizli tuttuğu bu futbolcunun, Omar Elabdellaoui olduğunu duyurdu.

    Galatasaray: Milli takımda bulunan 1 futbolcunun testi pozitif #1

    Galatasaray: Milli takımda bulunan 1 futbolcunun testi pozitif #2

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