Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 17. hafta!

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 17. hafta!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın detaylarını araştırıyor. Peki Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 17. haftada Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. 5 maçı kendi sahasında yapacak. Fenerbahçe ve Giresunspor'u ise maçlarında ise deplasmana gidecek.

Lig'de Galatasaray, 15 maçta topladığı 33 puanla lider koltuğunda yer alıyor. Hemen takibinde ise Fenerbahçe var.

Galatasaray'ı evinde ziyaret edecek olan Ankaragücü ise 15 maçta 16 puan topladı ve ligde 13. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray - Ankaragücü maçının detaylarını ve muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı. İşte maçın detaylar...

Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü (yarın) saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Galatsaray’da Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir’in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Sacha Boey ile Sergio Oliveira sarı kart cezalarından dolayı Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.