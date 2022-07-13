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    Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Avusturya kampını sürdüren Galatasaray 2. hazırlık maçına çıkıyor.Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar..
    • 13.07.2022 - 09:49
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    Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.Sarı kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanıyor.

    Son hazırlık maçından mağlup ayrılan Galatasaray Avusturya kampındaki 2. hazırlık maçına çıkacak.Sturm Graz'a 2-1 yenilerek taraftarlarını üzen Galatasaray Mol Fehervar karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

    Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Macar ekibi Mol Fehervar ile karşılacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.Maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor.Peki maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

    Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #2

    Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman?

    Galatasatay - Mol Fehervar maçı 13 Temmuz (bugün) saat 20.00'de oynanacak.Profertil Arena Hartberg stadyumunda oynanacak mücadeleyi D-Smart ekranlarından izleyebilirsiniz.


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