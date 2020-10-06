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    Galatasaray, Muslera'ya lisans çıkartmadı

    Galatasaray'da tedavisi süren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın lisansı çıkartılmadı.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 00:12
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    Galatasaray, Muslera'ya lisans çıkartmadı

    Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 14 yabancı oyuncu arasında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yer almadı.

    MUSLERA İLK YARI YOK

    Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera daha sonra ameliyat edilmişti. Deneyimli kalecinin bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmiyordu.

    Galatasaray, Muslera ya lisans çıkartmadı #1

    DEFANSTA BOŞLUĞU OZONWAFOR DOLDURACAK

    Sarı-kırmızılıların Ahmet Çalık’ın takımdan ayrılmasının ardından defans bölgesindeki boşluğu 21 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor’u listeye ekleyerek doldurdu.

    GALATASARAY'IN KADRODAKİ 14 YABANCISI

    Galatasaray’ın TFF’ye bildirdiği listede 14 yabancı olarak Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda yer aldı.

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