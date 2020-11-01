Galatasaray Muslera'yı her konuda arıyor

Galatasaray'ın başarılı kaptanı ve file bekçisi Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımda yer alamazken yerine denenen 2 kaleci de Uruguaylı ismin yerini dolduramadı.

Bu sezon kaleci hatalarıyla diken üstünde olan Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle oynayamayan Fernando Muslera her konuda aranıyor.

HATALAR DİKKAT ÇEKİYOR

İlk haftalarda Fatih Öztürk'e şans veren Fatih Terim tecrübeli file bekçisinden istediğini alamayınca kaleyi Okan Kocuk'a teslim etmişti.

Okan Kocuk, Ankaragücü maçında kalesini gole kapatmasına karşın heyecanlı hareketleri ve yaptığı hatalar nedeniyle taraftara güven vermiyor.

Özellikle Ankaragücü maçında topu oyuna sokarken birçok kez hata yapan deneyimli eldiven zor pozisyonda topu dikmek yerine takım arkadaşına pas verince Jonathan Bolingi'ye adeta asist yapmıştı. Demokratik Kongolu futbolcu ise bu ikramı adeta geri çevirerek topu müsait pozisyonda auta gönderdi.

Basit hatalar yüzünden kalede tehlikeler yaşayan sarı-kırmızılılar ise yaptığı kurtarışlarla şampiyonluklarda ve zorlu maçların kazanılmasında etkili olan kaptan Muslera'yı arıyor.

KAPTANLIK PAZUBANDI DA EL DEĞİŞİYOR

En erken kasım ayının sonlarında dönmesi beklenen Uruguaylı kalecinin yokluğu sadece kalede değil sahada da hissediliyor.

Ligde oynanan ilk 4 haftaya Arda Turan kaptanlığında çıkan Cimbom, ardından oynadığı 3 maça da farklı kaptanlarla çıktı.

Ayrıca bu sezon 3 Avrupa Ligi maçı oynayan Galatasaray bu karşılaşmalarda sahaya 2 farklı kaptanla çıktı. Yani Galatasaray bu sezon toplam 10 resmi maç yaparken sahaya 5 farklı kaptanla çıkmış oldu.

SÜPER LİG MAÇLARINDA KAPTANLAR

Galatasaray - Gaziantep: Arda Turan

Başakşehir - Galatasaray: Arda Turan

Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Turan

Kasımpaşa - Galatasaray: Arda Turan

Galatasaray - Alanyaspor: Martin Linnes

Erzurumspor - Galatasaray: Younes Belhanda

Galatasaray - Ankaragücü: Ömer Bayram

AVRUPA MAÇLARINDA KAPTANLAR

Neftçi Bakü - Galatasaray: Martin Linnes

Galatasaray - Hajduk Split: Ryan Donk

Rangers - Galatasaray: Martin Linnes