Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi ve yeniden seçim kararı alındı. Adaylar belli olmaya başlarken, seçim tarihine ilişkin detaylar ise araştırılmaya başlandı.

Galatasaray bu sene istediği başarılı elde edemedi hatta bir dönem küme düşme hattına kadar geriledi. Fatih Terim'in ayrılığı sarı-kırmızılı camia için çözüm olmadı.

Son zamanlarda yukarı doğru toparlanmaya başlayan Galatasaray, Barcelona'ya kaybedince Avrupa'ya veda etti.

Arka arkaya yaşana bu olumsuzluklar, Burak Elmas ve yönetiminin tepki almasına neden oldu.

Elmas ve yönetiminin bu şekilde devam etmesi durumunda, genel kurulda ibra edilmeyecekleri söyleniyordu.

Galatasaray'ın 2021 Olağan Genel Kurulu Toplantısı, geçtiğimiz günlerde yapıldı ve tarihi anlara neden oldu.

Üyelerin gerçekleştirdiği konuşmaların ardından, Burak Elmas yönetiminin ibrası gündeme geldi ancak bu ibra söylenildiği gibi gerçekleşmedi.

Burak Elmas'ın 6 aylık yönetiminin mali ve idari yönden ibrası için üyelerin oylamasına geçildi ve ibra edilmedi.

Burak Elmas seçim kararı alırken, "Galatasaray ne zaman seçime gidecek, tarih netleşti mi?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Galatasaray ne zaman seçime gidecek, tarih netleşti mi? İşte yanıtı...

GALATASARAY'IN SEÇİM TARİHİ

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan’da yapılacağını, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçimin 30 Nisan’da yapılacağını açıkladı. İşte o açıklama;

"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur."