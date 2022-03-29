Galatasaray ne zaman seçime gidiyor, adaylar kim?

Galatasaray ne zaman seçime gidiyor, adaylar kim?

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi ve yeniden seçim kararı alındı. Peki, Galatasaray ne zaman seçime gidiyor, yeni başkan adayları kim?

Galatasaray'ın 2021 Olağan Genel Kurulu Toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı ve tarihi anlara sahne oldu.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim mali yönden ibra edilirken, idari yönden ise ibra edilemedi ve seçim kararı alındı.

İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı ve oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu.

Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı bunun sonucunda da 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.

Elmas ibra edilmemesinin üzerine seçime gideceğini duyurdu ve Galatasaray yeni bir yola girmiş oldu.

Burak Elmas'ın seçim kararı almasının ardından, "Galatasaray ne zaman seçime gidiyor, adaylar kim?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Galatasaray ne zaman seçime gidiyor, adaylar kim? İşte yanıtı...

GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN, ADAYLAR KİM?

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.

Son seçimde yarışı kaybeden eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk vakit kaybetmeden adaylığını açıkladı. Elmas’a kaybeden bir diğer isim Eşref Hamamcıoğlu’nun da seçime girmesi bekleniyor.