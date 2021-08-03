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    Galatasaray, Niğde Anadolu FK'yı pilot takım yapacak

    Galatasaray, Niğde Anadolu FK'yı pilot takım yapacak

    Galatasaray'ın, pilot takımı için Altınordu bünyesinde bulunan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu düşündüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 10:50
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensupları ile sohbetinde, altyapıdaki oyuncuların pilot takımda deneyim kazanmaları gerektiğini söylemişti.

    PİLOT TAKIM ADAYI NİĞDE ANADOLU

    Sarı-kırmızılı kulübün, pilot takımı için Altınordu bünyesinde bulunan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu düşündüğü öğrenildi.

    Öte yandan, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın sahibi olduğu ve satma kararı aldığı 2. Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya, Galatasaraylı iş adamlarının talip olduğu öğrenildi.

    Galatasaray, Niğde Anadolu FK yı pilot takım yapacak #1

    KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

    Bu isimlerden bazılarının Galatasaray yönetiminde de yer aldığı ileri sürülürken, Niğde Anadolu FK'nın yeni sezonda sarı-kırmızılı ekibin pilot takımı olabileceği belirtildi.

    Görüşmelerin kısa sürede nihayete ermesi bekleniyor.

    Galatasaray, Niğde Anadolu FK yı pilot takım yapacak #2

    Galatasaray, Niğde Anadolu FK yı pilot takım yapacak #3

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