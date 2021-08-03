Galatasaray, Niğde Anadolu FK'yı pilot takım yapacak

Galatasaray'ın, pilot takımı için Altınordu bünyesinde bulunan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensupları ile sohbetinde, altyapıdaki oyuncuların pilot takımda deneyim kazanmaları gerektiğini söylemişti.

PİLOT TAKIM ADAYI NİĞDE ANADOLU

Sarı-kırmızılı kulübün, pilot takımı için Altınordu bünyesinde bulunan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu düşündüğü öğrenildi.

Öte yandan, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın sahibi olduğu ve satma kararı aldığı 2. Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya, Galatasaraylı iş adamlarının talip olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Bu isimlerden bazılarının Galatasaray yönetiminde de yer aldığı ileri sürülürken, Niğde Anadolu FK'nın yeni sezonda sarı-kırmızılı ekibin pilot takımı olabileceği belirtildi.

Görüşmelerin kısa sürede nihayete ermesi bekleniyor.