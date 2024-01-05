Galatasaray, ocak ayında 2 kez İstanbul dışına çıkacak

Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray’ı yoğun bir fikstür bekliyor.
Ligde şampiyonluk yarışı veren, Avrupa'da da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılıların fikstürüne bu ay Türkiye Kupası maçları da dahil olacak.
Galatasaray, ocak ayında 6’sı Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkacak.
Okan Buruk'un ekibi, bu maçların 5’ini evinde oynayacak. Diğer 2 mücadelede ise İstanbul dışına çıkacak.
7 maçın 5'i iç sahada
Sarı-kırmızılılar ocak ayında ligde Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Turu’nda ise Ümraniyespor ile mücadele edecek.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda ligde 16. hafta erteleme maçında Sivaspor’a konuk olacak. Ligin 21. haftasında da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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