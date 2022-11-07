Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde Ofspor'u ağırlayacak. Galatasaray - Ofspor maçının detayları belli oldu. İşte maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal..

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig takımlarından Ofspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın detayları araştırılmaya başladı.

Futbolseverler Galatasaray ile Ofspor arasında oynanacak maç hakkında internette araştırmalarına hız verdi. Galatasaray'ın rakibi Ofspor TFF 3. Lig 2. grupta 15. sırada yer alıyor.

Galatasaray Cumartesi günü NEF Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek büyük moral depoladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek isteyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde Ofspor'u mağlup etmeyi hedefliyor.

Peki Galatasaray ile Ofspor'un karşı karşıya geleceği maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Ofspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 8 Kazım Salı günü saat 21.00'de başlayacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.