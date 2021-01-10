Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'a tazminat ödeyecek

Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın kontratını tek taraflı feshetmesi nedeniyle açtığı davayı kazandı.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Oğulcan Çağlayan'ın geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atması nedeniyle hem oyuncuya hem de kulübe ceza verdi.

GALATASARAY BONSERVİS ÖDEYECEK

UÇK’nın kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Rizespor’un Oğulcan Çağlayan’ı Kayseri Erciyes’ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek.

Oğulcan Çağlayan ise hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü’nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği belirtildi.