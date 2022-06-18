Galatasaray Okan Buruk ile anlaştı

Galatasaray'da yeni başkan seçilen Dursun Özbek ve ekibi teknik direktör olarak Okan Buruk'ta karar kıldılar.

Galatasaray'da yeni direktörün Okan Buruk olması kararlaştırıldı.

Burak Elmas'ın ardından göreve gelen Dursun Özbek ve yönetiminin yapılan son değerlendirmelerin ardından bu karara vardıkları açıklandı.

Birçok teknik adamla görüşme gerçekleştirildi

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve kurmayları teknik direktörlük görevi konusunda oldukça titiz bir çalışma yürüttü. Galatasaray bu süreçte çok sayıda yabancı teknik adamla temasa geçti. Başkan seçilmeden önce hazırlıklarına başlayan Dursun Özbek'in ekibi Marco Rose, De Zerbi, Gallardo ve Fonseca gibi oldukça önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Okan Buruk ile anlaşma sağlandı

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda adı geçen isimlerin astronomik talepleri ya da Türkiye'de çalışmaya soğuk bakmaları nedeniyle özellikle son zamanlarda listenin ilk sırasına Okan Buruk yerleşti. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşma sağlandı.

Torrent ayrılığı resmileştikten sonra açıklama yapılacak

Galatasaray'da kurmayların Domenec Torrent konusunda resmi ayrılığı gerçekleştirdikten sonra Okan Buruk'u açıklayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda taraftarların da tepkisini çeken İspanyol teknik direktörün kısa süre içerisinde İstanbul'a çağrılacağı kaydedildi.