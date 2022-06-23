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    Okan Buruk'un sözleşme detayları

    Okan Buruk'un sözleşme detayları

    Galatasaray, Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Okan Buruk'la doldurdu. 48 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 17 milyon lira maaş alacak.
    • 23.06.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:59
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    Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Okan Buruk ilk sene için 17 milyon lira, opsiyonlu sezon için ise 20 milyon lira alacak.

    Galatasaray, Okan Buruk'u resmen açıkladı - İZLE

    Galatasaray duyurdu

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

    Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Futbolculuk kariyeri

    Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu.

    Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

    Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

    Okan Buruk un sözleşme detayları #1

    Başakşehir'i şampiyon yaptı

    Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor,  Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

    Okan Buruk, teknik direktör olarak Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

    Okan Buruk un sözleşme detayları #2


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