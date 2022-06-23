Okan Buruk'un sözleşme detayları

Galatasaray, Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Okan Buruk'la doldurdu. 48 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 17 milyon lira maaş alacak.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Okan Buruk ilk sene için 17 milyon lira, opsiyonlu sezon için ise 20 milyon lira alacak.

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Galatasaray duyurdu

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Futbolculuk kariyeri

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu.

Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Başakşehir'i şampiyon yaptı

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.