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Okan Buruk'un sözleşme detayları
- 23.06.2022 - 10:58
- Güncelleme : 23.06.2022 - 11:59
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Okan Buruk ilk sene için 17 milyon lira, opsiyonlu sezon için ise 20 milyon lira alacak.
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Galatasaray duyurdu
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Futbolculuk kariyeri
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu.
Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.
Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.
Başakşehir'i şampiyon yaptı
Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.
Okan Buruk, teknik direktör olarak Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.