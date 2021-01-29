Galatasaray Onyekuru ile 3 puanı aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray, yeni transfer Onyekuru'nun attığı 2 golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Gaziantep'in tek golü Maxim'in penaltı golüyle geldi.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

BABEL'İN OFSAYTLA İMTİHANI

25, 27 ve 33. dakikalarda Galatasaray 3 kez gol buldu ancak bu gollerde ofsayt bayrağı kalktı. 25 ve 27. dakikalarda Babel'in, 33'de ise Emre Akbaba'nın attığı gollerin 3'ünde de Hollandalı oyuncu ofsaytta kaldı.





ONYEKURU HARİKA DÖNDÜ

46'da oyun giren Henry Onyekuru, 51'de Ryan Babel'in pasında Henry Onyekuru ile golü buldu. Gol sonrasında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından Onyekuru'nun golü geçerli sayıldı. Nijeryalı oyuncu, 3. Galatasaray dönemine golle başlamış oldu.

Henry Onyekuru, 78'de Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına attığı pası tek vuruşla ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.





Gaziantep'te Alexandru Maxim, 90+8. dakikada attığı penaltı golüyle maçın skorunu belirledi.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, puanını 42'ye yükseltti. Evinde bu sezon ilk kez yenilen Gaziantep'in ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 35 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçını Başakşehir ile 2 Şubat Salı günü evinde oynayacak. Gaziantep FK ise 3 Şubat Çarşamba günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



