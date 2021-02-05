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    Galatasaray, Ozan Kabak'tan gelir bekliyor

    Galatasaray, Ozan Kabak'tan gelir bekliyor

    Liverpool, eğer Ozan Kabak'ın bonservisini alırsa, yetiştirme bedeli olarak Galatasaray'a 12.8 milyon TL ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 10:16
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    Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 11 milyon euroya Stuttgart'a oradan da Schalke 04'e transfer olmuştu.

    Gösterdiği performansla Premier Lig ekibi Liverpool'un dikkatini çeken milli futbolcumuz, geçtiğimiz günlerde İngiliz devine imza attı.

    Galatasaray, Ozan Kabak tan gelir bekliyor #1

    YETİŞTİRME PAYI YÜZDE 5

    Liverpool, 3 milyon euroya kiraladığı Ozan'ın performansından menun kalırsa, genç stoperin bonservisini alacak. Böyle bir durumda Galatasaray, önemli bir gelir elde etmiş olacak.

    Sarı-kırmızılılar, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, 'yetiştirme payı' olarak bu transferden yüzde 5 alacak. Yani Cimbom'un kasasına 1.5 milyon euro (12.8 milyon TL) civarı bir para girecek.

    Galatasaray, Ozan Kabak tan gelir bekliyor #2

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